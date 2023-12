Das Wochenende bringt massenhaft Schnee!

Sogar in Kirchschlag, dem Linzer Haus-Skigebiet, ist man mit 15 Zentimetern schon fast bereit für den Saisonstart. In Hinterstoder findet dieser schon am Freitag statt, die anderen Skigebiete folgen eine Woche darauf. Der „gführige“ Schnee unter den „zwoa Brettln“ ist für heuer also so gut wie gesichert.