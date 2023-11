Gehisste Fahnen und Plakate gegen Gewalt an Frauen

16 Plakate am Neufelder See

Mit der weltweiten Aktionen zur Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ möchte man bis 10. Dezember ein Zeichen setzen. In Eisenstadt werden zu diesem Anlass drei Aktionen vom Land, dem Frauenhaus und der Frauenberatungsstelle „Die Tür“ gesetzt: Fahnenhissen vor dem Landhaus unter dem Motto „Frei leben ohne Gewalt“, Die Plakataktion „16 Tage - 16 Schläge“ und die Aktion „broken flowers“. Dabei bleiben die Blumen innerhalb der 16 Tage frei zugänglich und sind zugleich Wind und Wetter ausgeliefert. Sie symbolisieren die Vergänglichkeit der Frauenleben. Für ihre 16 Slogans gegen psychische Gewalt hat das Frauenhaus einen beliebten Ort für Spaziergänge ausgewählt: den Neufelder See.