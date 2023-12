Wo im Land auf dem Amt das Geheimnis bleibt

Volkspartei für Pläne, SPÖ sieht Thema kritisch

Auch die NÖ Volkspartei selbst scheint mit den Plänen der Bundesregierung zufrieden zu sein, sieht in der doch kleinen Zahl der betroffenen Kommunen kein Problem. „Wir unterstützen mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung und den leichteren Zugang zu Informationen. Gerade für kleinere Gemeinden, in denen nur wenige Mitarbeiter für das breite Aufgabenfeld der Kommune zuständig sind, darf aber kein ausufernder Aufwand entstehen, der die wichtige Arbeit in den Gemeindestuben behindert. Selbstverständlich unterliegen auch kleine Gemeinde ohnehin der individuellen Informationspflicht“, so Sprecher Harald Sörös.