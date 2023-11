Ex-Freundin erwürgt: Kärntner bald vor Gericht

Gemeinsam realisierte der Kärntner (24) mit seiner Freundin (22) in der Steiermark den Traum vom Lokal. Doch im Jänner wollte sie die Beziehung nicht mehr. Das verkraftete der 24-Jährige offenbar nicht. In ihrer Wohnung kam es im Mai zur schrecklichen Tat: Er würgte die Frau so lange, bis sie keinen Atemzug mehr tat – und starb. Danach setzte er sich in den Wagen der Mutter seiner Ex-Freundin und krachte damit in suizidaler Absicht gegen ein Brückengeländer. Er überlebte aber schwer verletzt.