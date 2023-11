Tiefschnee wurde Alkolenker zum Verhängnis

Ein 19-jähriger Lungauer verursachte in den frühen Morgenstunden am Mittwoch einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Gegen 3 Uhr früh war der junge Erwachsene mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Mariapfarr (Lungau) unterwegs. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Doch er konnte seine Fahrt fortsetzen.