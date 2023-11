Helene Fischer verzaubert auch die kleinen Fans

Wenn Wünsche in Erfüllung gehen

In „Wish“ geht es um die junge, aufgeweckte Asha, mit dem Herzen am rechten Fleck, die in dem wunderschönen Land Rosas vor der iberischen Halbinsel lebt, das auch als „Königreich der Wünsche“ bekannt ist. König Magnifico, Herrscher von Rosas, hat die verantwortungsvolle Aufgabe zu entscheiden, welche Wünsche er gewähren und wahr werden lässt.