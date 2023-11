Bei den Haien hält der „Auswärtsfluch“ an

0:1 nach starkem Beginn

Die Tiroler waren fest entschlossen, auch auf fremdem Eis endlich wieder zu punkten, knüpften nahtlos an die starke Leistung vom Villach-Heimsieg am Sonntag an. Sie waren in den ersten Minuten klar tonangebend. Nate Halbert vergab gleich zu Beginn eine große Chance. In Führung gingen aber die Rotjacken im Powerplay. Herburger wurde vor dem Tor übersehen.