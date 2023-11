„Es ist das Jahr der Filme von Frauen für Frauen“

Wenn es um Popkultur geht, führt heuer kein Weg an ihr vorbei: Taylor Swift ist eine der bedeutendsten Musikerinnen unserer Zeit, sie knackt einen Rekord nach dem anderen und ihr Konzertfilm „The Eras Tour“, der im Herbst auch in Österreich im Kino zu sehen war, hat bereits am ersten Tag des Vorverkaufs umgerechnet rund 24,6 Millionen Euro eingenommen. Kurz: Sie ist ein Phänomen. Was sie besonders macht, warum sie zurzeit eines der wichtigsten Gesichter der Popkultur ist und welcher Film dieses Jahr ebenfalls nachträglich geprägt hat, sehen Sie im Video oben.