GAK bleibt weiter auf Kurs Richtung Meistertitel

Thomas Schiestl entschied die Partie in Kapfenberg für die Grazer mit seinen Saisontoren zwei und drei. Der Mittelfeldmann war im Schneetreiben vier Minuten nach der Pause nach einer Hereingabe von Michael Lang per Kopf zur Stelle und stand in der 68. Minute nach einer schönen Kombination der Rotjacken erneut goldrichtig. Das 2:3 durch den ehemaligen Grazer Philipp Seidl in der 87. Minute brachte noch Spannung, die Mannschaft von Gernot Messner spielte das Resultat aber über die Zeit.