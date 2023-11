Häftling gefasst ++ Hamas lässt erste Geiseln frei

Der am Donnerstag entkommene 28-jährige Insasse wurde erfolgreich wieder in Gewahrsam genommen.Und: Nach Angaben aus Ägypten und Israel wurden 13 Geiseln an das Rote Kreuz im Gazastreifen übergeben und erfolgreich über die Grenze gebracht. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 24.November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.