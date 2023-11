„Die haben mir ganze Lippe aufschneiden müssen“

Wenn man bei Beauty-Eingriffen in die falschen Hände gerät, kann das fatale Folgen haben. Wer das am eigenen Körper bereits erfahren musste und bei Sasa Schwarzjirg im Adabei-TV-Duell davon erzählt, erfahren Sie in der aktuellen Folge. Wird generell zu viel herumgedoktert und optimiert? Da gehen die Meinungen bei Realitiy-TV-Star Tara Tabitha und „Wildsau“ Lydia Kelovitz auseinander - zu sehen im Video oben.