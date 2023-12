Auf Assingers Stuhl sind sie alle nervös!

Nicht nur Schmackes in den Armen, auch Grips im Köpfchen

In der Vorbereitungsphase verlor er sich teilweise stundenlang in verschiedensten Wikipedia-Artikeln, wie er der „Krone“ vor Beginn der Aufzeichnung verriet: „Grundsätzlich bin ich in allen Bereichen ein bisschen schwach! Das Tagesgeschehen habe ich aber natürlich im Blick, für den Notfall ist außerdem Ö3-Moderator Philipp Hansa einer meiner Telefonjoker. Irgendwas von dem, das er moderiert, wird er sich ja hoffentlich merken“, schmunzelte der 26-Jährige und fügte hinzu: „Als einziger Sportler unter den Kandidaten versuche ich gleichzeitig, meinen Berufsstand zu ehren, da uns ja nicht allzu häufig nachgesagt wird, Superhirne zu sein.“ Und so viel sei schon mal verraten: Schlecht stand der am Ende der Sendung beim besten Willen nicht da …