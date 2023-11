„Sobotka muss weg“ ++ Israels riskanter Deal

Mit Unterstützung von Ägypten und den USA wurde eine Vereinbarung getroffen, um eine Waffenpause im Gazastreifen einzulegen. In den nächsten vier Tagen soll endlich die Waffenruhe kommen. In dieser Zeit sollen 50 Frauen und Kinder freigelassen werden, die zu den etwa 240 Menschen gehören, die von der Hamas am 7. Oktober bei dem Angriff auf Israel festgehalten wurden.