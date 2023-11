Hier kann jeder selbst Ninja-Luft schnuppern

Sportliche Abenteuer in luftigen Höhen

Seitdem versucht er als Trainer in wöchentlichen Kursen wie etwa in St. Pölten, Herzogenburg, Melk und Ybbs oder Ninja-Jams in Ober-Grafendorf andere für den abenteuerlichen Sport zu begeistern. Unterstützung bekommt er an diesem Wochenende wieder einmal von Profiathlet Jürgen Camus und seinem ersten mobilen Ninja-Park Austria. Beide eint die Teilnahme an der bekannten TV-Show „Ninja Warrior Austria“.