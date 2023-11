Gute Chancen für erste Frau an ÖVP-Klubspitze

Viel wurde darüber spekuliert, ob Roland Frühstück (65) sein Amt als Klubobmann noch während der laufenden Legislaturperiode abgibt - und wenn ja, wer ihm nachfolgen wird. Immer wieder wurde dabei der Name Thomas Winsauer ins Spiel gebracht. Der Dornbirner ist bereits Stellvertreter von Frühstück, sitzt seit knapp 20 Jahren im Landtag, hat entsprechend viel Erfahrung und ist in vielen Themenbereichen sattelfest. Doch die Zukunftspläne des 44-Jährigen sehen offenbar anders aus. Winsauer will sich künftig ganz auf seinen Beruf als Notar sowie seine Familie konzentrieren.