„Das ist die größte Aktie der Bundesliga!“

„Der ist unsere größte Aktie“

Wer den ehemaligen Trainer Tatar, der bei Mattersburg, Vienna, Ried und im Ausland bei Lokomotive Moskau an der Linie stand, am meisten überrascht bisher? „Alle machen gute Arbeit. Ein Manni Schmid kämpft jetzt mit dem WAC wieder um die Top-Sechs, ein Silberberger in Tirol wird sowieso unterschätzt. Die haben keine Fan-Unterstützung und kein eigenes Stadion, und er hält mit seinen Teams seit geraumer Zeit in der Bundesliga mit.“ Bei der Frage, wer aus der Trainer-Gilde als nächstes einen großen Sprung schafft, legt sich der 60-Jährige rasch fest. „Markus Schopp! Der wird seinen Weg machen, vielleicht in Italien, wo er ja selber gespielt hat, oder sogar in der deutschen Bundesliga. Der ist unsere größte Aktie!“