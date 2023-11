Mit dem Weihnachtszug ist der Advent auf Schiene

Die beiden Märkte im Volksgarten und am Hauptplatz, sowie der Winterzauber im Klosterhof haben bereits vergangene Woche ihre Pforten geöffnet - mit dem Wintermarkt am Pfarrplatz ab Samstag, und „Advent am Dom“, der am Freitag beginnt, ist das Linzer Weihnachtsmarkt-Quintett dann vollendet. Erreichen kann man dieses heuer auch bequem per „Bahn“,