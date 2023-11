Ab sofort gibt es in Linz 48 neue Straßenzüge

Denn die Voestalpine ist an die Stadt mit dem Wunsch nach einer offiziellen Benennung der auf ihrem Werksgelände befindlichen Straßen herangetreten. Damit endlich auch Externe mit ihrem Navi Betriebsgebäude am Werksareal leichter finden können. Voraussetzung dafür ist die Aufnahme der Verkehrsflächen in das offizielle Straßenverzeichnis der Stadt und ihre exakte Verortung im Stadtplan und im Adressregister.