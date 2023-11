Land „rettet“ Standort von Rettet das Kind

70 Millionen Euro für bessere Rahmenbedingungen

Die Übernahme des Standorts in Jennersdorf sei eine Win-Win-Situation. Derzeit prüfe man auch den Bedarf, andere ähnliche Einrichtungen zu betreiben, heißt es von Zsifkovits weiter. Im Jahr 2023 investierte das Land rund 70 Millionen Euro in die Verbesserung der Rahmenbedingungen der Behindertenhilfe. „Mit über 21.000 Menschen mit Behinderungen ist es unser Anliegen, bedarfsgerechte Hilfe, Beratung und direkte Ansprechpartner anzubieten“, so Schneemann.