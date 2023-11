Kommode zum Plaudern und eine sonderbare Welt

Was eine Kommode alles kann! Geht es nach Simon Lukas Haunschmid, hat sie nicht nur viele Schubladen, sondern auch Mikrofon, Spiegel, Uhr, Tasten – und die Platine eines zerlegten Handys. Er will mit der „aufgepimpten“ Kommode zeigen, welche Funktionen in einem Handy stecken.