Fast zwei Meter Neuschnee: Winter überfällt Tirol!

Plusgrade im Inntal

Nach einem trüben und niederschlagsreichen Samstag verläuft der Sonntag zunächst ähnlich, am Nachmittag intensivieren sich die Niederschläge erneut. Die Temperaturen im Inntal erreichen maximal drei Plusgrade, der Sonntag ist kälter. Im Arlberggebiet geht sich laut Nikolas Zimmermann bis Sonntagnacht deutlich mehr als ein Meter Neuschnee aus, stellenweise sogar eineinhalb Meter! Fast überall in Tirol sollte jedenfalls in höheren Lagen ein dreiviertel Meter Neuschnee drin sein, teilweise sogar noch etwas mehr.