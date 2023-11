So bremsen Hundeschnauzen den Bettwanzen-Vormarsch

Sie kriechen in der Nacht aus Ritzen, Fußleisten oder sogar Steckdosen, saugen sich bei schlafenden Menschen mit Blut voll und verschwinden wieder in ihre dunklen Ecken - Bettwanzen (Cimex lectularius) hinterlassen juckende Bissspuren auf der Haut. Und sie reisen - oft in Koffern oder Kleidung - rund um die Welt. Kein Wunder, dass sie nach der Corona-Pandemie vermehrt auch in heimische Schlafzimmer einziehen.