Seit 2014 ist der heutige ÖHV-Teamchef Roger Bader in Österreich tätig. Im krone.tv-Sporttalk mit Martin Grasl spricht der gebürtige Schweizer über das fast abgelaufene Sportjahr, die Aussicht für die Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien sowie über die Anfänge in Österreich. „Ich muss sagen, ich habe dreimal abgesagt“, zeigt sich Bader ehrlich. Manchmal braucht es eben ein bisschen länger, bis es funkt - und wir hoffen, dass der nächste Klassenerhalt bei der A-Weltmeisterschaft folgt...