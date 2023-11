ÖFB-Lob von Matthäus ++ Warum Bader Österreich mag

Lothar Matthäus findet vor dem Spiel gegen Österreich lobende Worte für das ÖFB-Team, zwei Fivers-Akteure sind heute zu Gast in unserem Handball-Magazin und Eishockey-Teamchef Roger Bader spricht über die Sympathiewerte Österreichs - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 21. November.