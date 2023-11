Ex-Ö3-Chef wechselt zum Radiosender kronehit

Das zuletzt ausverhandelte ORF-Gesetz und die damit verbundenen Diskussionen rund um die Aufgaben von Ö3 waren für Spatt Gründe, das ORF-Kapitel nach mehr als 20 sehr erfolgreichen Jahren abzuschließen: „Ich bin absoluter Radio-Fanatiker und das Medium Radio ist in Österreich megastark. In der geplanten neuen Sendergruppe von kronehit sehe ich die große Chance, eine innovative moderne Programmstrategie für den höchst dynamischen österreichischen Radiomarkt mitgestalten zu können; etwas, das ich mir schon lange wünsche.“ blickt Spatt positiv in die Zukunft.