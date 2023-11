Wassermangel in Gaza: Krankheiten breiten sich aus

Die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten wachse täglich dramatisch, sagte der Sprecher des Kinderhilfswerks UNICEF, James Elder, am Dienstag. Er sprach über Videolink aus Kairo zu Journalistinnen und Journalisten in Genf. Es gebe bereits Tausende Fälle von Feuchtblattern, Durchfall-, Atemwegs- und Hauterkrankungen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO).