Trafikräuber überfiel nach Flucht wieder Trafik

Zurück ins Gefängnis

Im Zuge der umfangreichen und intensiven Zielfahndungsermittlungen, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Linz und mit Unterstützung des LKA OÖ - EGS geführt wurden, konnte der Flüchtige am 20. November 2023 in Linz lokalisiert und festgenommen werden. Nach Abschluss der Erhebungen wird er in die JA Linz zwecks Verbüßung der weiteren Haftstrafe überstellt.