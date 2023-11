Klimaproteste eskalieren ++ Shakira verurteilt

Am Montag protestierten dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ an fünf Örtlichkeiten und legten damit weite Strecken um und in Wien lahm. Und: Der Steuerbetrugsprozess gegen Popsängerin Shakira wird nach einer unerwarteten Vereinbarung eingestellt. Sie bekennt sich schuldig. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 20.November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.