Tennengauer Pfarrer hat weniger Zeit für Gläubige

Aufgrund des Mangels muss Danner seine Zeit in den einzelnen Pfarren gut einteilen. Darunter leiden nicht nur die einzelnen Katholiken, auch die Gottesdienste sind davon betroffen. Denn diese können aufgrund des Personalmangels nicht mehr an jedem Sonntag durchgeführt werden. So wird die Messe in Oberalm teilweise auf den Samstagabend verschoben und findet nur noch an zwei Sonntagen im Monat statt. Doch trotz des Problems möchte sich Danner um die Kirchenmitglieder in seinen acht Pfarren bemühen. „Aber ich bin nur ein Rädchen in einem Betrieb“, sagt der Geistliche, der auf viele Unterstützer in den einzelnen Pfarren angewiesen ist. So kümmern sich neben Pfarr- und Pastoralassistenten auch Ehrenamtliche um einen geregelten Ablauf in den acht Pfarren.