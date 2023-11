ÖFB in Topf zwei: „Weiß nicht, ob das so gut ist“

„Wir haben eine gute Qualifikation gespielt, 19 von 24 möglichen Punkten geholt. Wir sind jetzt in Topf zwei - wobei ich mir von Anfang nicht ganz sicher war, ob das wirklich besser ist für uns. Wenn ich mir aktuell die Töpfe zwei und drei anschaue, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so gut ist, dass wir in Topf zwei gelandet sind“, sagt Rangnick bei der Abschlusspressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker). Jedoch betont der Teamchef: „Wir nehmen es so, wie es kommt.“