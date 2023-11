Tragischer Urlaub: Firmino trauert um toten Papa

Firminos Frau Larissa Pereira postete Schnappschüsse vom letzten gemeinsamen Ausflug am 18. November in den Indoor-Freizeitpark „IMG Worlds of Adventure“ auf Instagram und reagierte mit emotionalen Worten. „Was für eine Leere hast du hier hinterlassen, mein Schwiegervater. Was ist das für ein Schmerz? Alles war gut! (...) Jedes Jahr besuchten uns unsere Eltern, wir wollten eine schöne Zeit, eine emotionale Erinnerung, die für immer bleibt“, schrieb sie.