„Doping“ und sechs Stunden tägliches Training

„Ich habe mich vier Jahre intensiv vorbereitet. Sechs Stunden täglich trainiert. Gebracht hat’s mir am Ende nichts“, lachte Jakob Seeböck. Na, na. So schlimm war der Auftritt des Schauspielers auch nicht. Ganz im Gegenteil. Immerhin wurden an dem Abend in der PlusCity in Pasching bei Linz sagenhafte 3,3 Millionen Euro für „Licht ins Dunkel“ eingespielt. Wofür sich Promis wie Thomas Morgenstern, Kristina Sprenger, Maria Santner, Chris Steger, Philipp Jelinek, Corinna Kamper und Co. ordentlich ins Zeug hauten. Wobei einige dabei so richtig an ihre Grenzen gestoßen sind.