Nach Brand in Wohnhaus: Haushalte ohne Strom

In einer Wohnhausanlage in der Maria-Theresien-Straße sind am Samstagabend mehrere Kellerabteile in Brand geraten. Die Wohnraumbelüftung im Wohnkomplexes hatte den Rauch in die angrenzenden Wohnungen verteilt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten diese evakuiert werden.