Der Kader-Rauswurf öffnete Ski-Girl die Augen

Auf eigene Kosten

Lipburger bekam die Möglichkeit, in der von Georg Harzl und Günther Gerhard betreuten ÖSV-Fördergruppe auf eigene Kosten zu trainieren. „Da habe ich erst gemerkt, dass ich davor vieles auf die leichte Schulter genommen, als selbstverständlich gesehen habe“, gesteht Lea. Dementsprechend motiviert blickt die Bregenzerwälderin, die von der Stimmung in der Trainingsgruppe schwärmt, in Richtung neuer Saison: „Mein klares Ziel ist es, wieder in den ÖSV-Kader zurückzukehren. Noch ein Jahr ohne Kaderstatus wäre sehr schwierig.“