Innsbrucker (68) tappte in Falle von Onlinegauner

Bereits am 10. November erhielt der 68-Jährige eine SMS seiner Bank, in er ein Link samt Aufforderung für ein Sicherheitsupdate zu finden war. Da dem Mann die Nachricht merkwürdig vorgekommen war, ignorierte er diese zunächst. Wenige Tage später klingelte erneut sein Handy: Dieses Mal war es eine SMS seiner richtigen Bank, mit der Information, dass es eine wichtige Nachricht in seiner Online-Banking-App gibt.