Krasse Verwandlung: Star kaum wiederzuerkennen

Ob der neue Film die gleichen Ausmaße haben wird, wie „Ein ganzes Leben“, der erst kürzlich auch in Salzburg Premiere feierte, ist fraglich. 1000 Komparsen wurden für die Dreharbeiten zu der Romanverfilmung gesucht. Regie führte Hans Steinbichler, gedreht wurde in Matrei in Osttirol und Umgebung sowie im Raum Lienz.