Promi-Winzer zurück: Walter Polz macht wieder Wein

Udo Jürgens definierte 66 als den idealen Zeitpunkt, wo das „Leben so richtig anfängt.“ So lange wollte Walter Polz nicht warten. In wenigen Wochen feiert er seinen 60. Geburtstag. Aus seiner Sicht besitzt der Weinpionier nun die richtige Reife, um seine Solokarriere als Winzer zu starten, nachdem es Anfang 2020 in der Südsteiermark einen Schockmoment gegeben hat. Damals passierte das Unglaubliche: Erich und Walter Polz, die über mehr als drei Jahrzehnte als Synonym für den Aufstieg der Weinregion standen, trennten sich.