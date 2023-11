Sensation perfekt! U21-Team bezwingt Frankreich

Guillaume Restes konnte einen Ballo-Abschluss mit einer Fußabwehr zunichte machen (21.). Nach dem verhängten Corner setzte der unbedrängte WAC-Offensivspieler einen Volley daneben. Ein weiterer Eckball führte kurze Zeit später zum Erfolg. Eine lange Hereingabe von Yusuf Demir brachte Leo Querfeld per Kopf wieder in die Mitte, und dort köpfelte Koller ein. Das 2:0 lag in der Luft, Christoph Lang traf die Latte, den Abstauber setzte Demir am quasi leeren Tor vorbei an die Außenstange (30.). Nur ein einziges Mal kam die von Ex-Stürmerstar Thierry Henry gecoachte Truppe gefährlich in den Strafraum, da zielte Elye Wahi am Tor vorbei (36.).