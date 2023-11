Winterdienst der Stadt Salzburg steht bereit

Einige Wetterprognosen kündigen in der Stadt Salzburg für Samstag und Sonntag den ersten Schneefall an. Die Stadt Salzburg ist für den ersten Schnee gerüstet: 200 Männer und vier Frauen stehen parat, um am Wochenende auszurücken. 450 Kilometer Straßen und 190 Kilometer Geh- und Radwege werden betreut.