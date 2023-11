Zwei mal zwei Meter große Hütte kann Leben retten

„Ein Bewohner ist mittlerweile in eine Wohnung gezogen“

Damit in Zukunft in einem DüK auch ein kleines Lämpchen leuchten kann und die Bewohner gegebenenfalls ihr Handy aufladen können, arbeiten die HTL-Schüler gemeinsam mit den Energie AG-Lehrlingen gerade an einer nachhaltigen Umsetzung. Bisher wurden insgesamt vier DüKs errichtet; drei sind in Linz im Einsatz. „Ein Bewohner eines DüKs ist mittlerweile in eine Wohnung gezogen. Sein DüK konnte bereits an einen weiteren obdachlosen Menschen weitergegeben werden“, so Lumetzberger.