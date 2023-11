Bei den Schulskikursen scheitert es oft am Geld

So schaut es an den Schulen aus

Wie ein „Krone“-Rundruf in mehreren Mittelschulen im Land zeigt, sind diese Förderungen auch dringend notwendig – und reichen oft gar nicht. Etliche Schulen bringen die für eine solche Schulveranstaltung vorausgesetzten 70 Prozent an Teilnehmenden nicht (mehr) zusammen. In einigen Schulen werden die Wintersportwochen überhaupt nicht mehr angeboten. Eine Direktorin aus Linz, sie möchte anonym bleiben, bringt die Probleme auf den Punkt: „Das Interesse wäre schon da, aber viele Kinder haben einfach keine Ausrüstung, und die Eltern können sich diese nicht leisten. Außerdem wird in vielen Familien nicht mehr Ski gefahren.“ Andere Schulveranstaltungen – wie zum Beispiel die Wienwoche – würden aber gut angenommen.