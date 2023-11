Verkehrsunfall auf Kreuzung in Bregenz

Am regnerischen Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr war ein 71-jähriger Mann in seinem Pkw, in dem er zwei weitere Personen mitführte, auf der Bregenzer Rheinstraße in Richtung Hard unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Wagen in die Gegenrichtung. Als der jüngere Lenker links abbiegen wollte, übersah er den Wagen des 71-Jährigen.