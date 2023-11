Shitstorm für Billie Eilish nach Body-Kommentar

Brüste unter T-Shirts versteckt

Die Grammy-Gewinnerin hatte enthüllt, dass sie ihren Körper in ihrer frühen Karriere unter XXL-T-Shirts und Hosen in Übergröße versteckt hatte - „weil ich große Brüste habe, seitdem ich neun Jahre alt bin“. Als sie dann vor zwei Jahren begann, sich auch ab und an in körperbetonter, femininer Kleidung zu zeigen, hagelte es Kritik ihrer eigenen Fans.