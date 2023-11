„Neben Hunden gehören auch die Besitzer trainiert“

„Sitz, Platz, Hier!“ - Warum klappt in der Hundeschule alles , aber danach nicht? An dieser Frage verzweifeln viele Hundebesitzer. „Ein Grund dafür ist, dass Besitzer ständig Tipps von TV-Hundeflüsterern sehen. Die probieren dann Verschiedenstes und der Hund kennt sich gar nicht mehr aus“, sagt der langjährige Hundebetreuer Patrick Weigand. Außerdem seien viele Hundehalter durch Stress oder das Handy abgelenkt. Weigand: „Der Hund spürt das und befolgt dann nicht, was er davor in der Hundeschule gelernt und befolgt hat.“