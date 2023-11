Christkindlmarkt-Saison ist eröffnet

Kalte Füße, heißer Punsch: Die Christkindlmarkt-Saison startete am Mittwochabend in Bregenz. Wer denkt, dass der feine Nieselregen die Bregenzer davon abgehalten hätte, den Markt in Augenschein zu nehmen, der irrt. Die Hütten und Standeln war schon am ersten Tag gut besucht.