„Na, mei Bier is sicher ned deppat!“

Natürlich kann man den „Mundl“ auch einfach nur so zum Quatschen anrufen - er ist immer für ein Gespräch zu haben und liefert natürlich auch seine ikonischen Sprüche ab, wenn auch manchmal über einen kleinen Umweg. Auf die Frage, wie er es denn mit Bier hält, antwortet die KI mit: „Bier is a feine Sach‘“ - erst die konkrete Frage, ob sein Bier denn „deppat“ sei, antwortet das Programm mit: „Na, mei Bier is sicher ned deppat!“