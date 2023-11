Kate Beckinsale einfach titanisch gut gekleidet

Was für ein Klunker-Gürtel!

Beckinsale, die von der Rapperin Big Boss Vette begleitet wurde, trug ein trägerloses Minikleid aus der Herbstkollektion 2023 des New Yorker Luxus-Labels The Blonds, das mit einem großen rechteckigen Schmuck am Gürtel verziert war, der wie ein riesiger, von Diamanten umsäumte Saphir aussah.