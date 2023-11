Comeback nach 44 Jahren: Stefan Maierhofer taugt’s

Der 41-Jährige war noch gar nicht auf der Welt, als vor 44 Jahren zuletzt ein Fußball-Amateur-Länderspiel absolviert worden war. Aber sofort Feuer und Flamme für das Auflebenlassen einer alten Tradition. „Ich unterstütze das Projekt sehr gerne, weil ich mich damit identifizieren kann“, sagt der „Major“ - und präzisiert: „Ich bin nie in einer Akademie gewesen, erst mit 23 Profi geworden. Und ich habe mich immer gefreut, wenn der Brief mit der Einberufung in die NÖ-Auswahl gekommen ist. Für die Burschen muss das etwas Tolles sein, für Österreich zu spielen, noch dazu in so einem Stadion - eine wunderbare Sache!