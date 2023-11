Laserbehandlung von Beauty-Doc ruinierte Nase

„Seine Nase ist im A... Im Sommer, wenn es heiß ist, bekommt er eine rote Clownnase, alle drei Narben springen auf und bluten. Und beim Fortgehen in den Bars sieht man die Narben so gut, dass er ständig gefragt wird, ob er Krebs hat“ – so drastisch beschreibt ein Freund das Resultat einer Laserbehandlung, der sich der Wiener Jürgen V. (47) am 11. Februar 2022 bei einem Linzer Schönheitschirurgen unterzogen hatte.