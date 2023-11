Fix! ER ist FC Bayerns erster Neuzugang für 2024

Jetzt ist es fix: Der FC Bayern hat den ersten Neuzugang für die nächste Saison klargemacht! Die Münchner holen per 1. Juli 2024 den Australier Nestory Irankunda an die Isar. Der noch 17-Jährige gilt in seiner Heimat als großes Offensiv-Talent und wurde trotz seiner Jugend bereits ins A-Nationalteam in „Down Under“ einberufen ...